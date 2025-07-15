Вперше Україна об'єднала світ, щоб він не програв у боротьбі за достойне життя - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше за час своєї державності об'єднала світ для відстоювання гідного життя. Він наголосив, що українці заслужили мир та отримують підтримку від багатьох країн.
Вперше за час своєї державності Україна об'єднала світ, щоб він відстояв усе те, що робить життя гідним. Українці заслужили, щоб здобути мир, заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу, приуроченому до Дня української державності та Хрещення Русі-України, повідомляє УНН.
Деталі
Україна гідно проходить цей час. Ми не одні в цій битві. Нам допомагають десятки інших народів. Вперше. Вперше за час української державності у нас так багато друзів, у нас так багато справжніх партнерів. Вперше Україна об'єднала світ, щоб світ не програв усе те, що робить життя достойним
Глава держави наголосив, що українці гідні тої підтримки, яку вони отримують від своїх союзників. Наша держава заслуговує на мир.
Наші люди гідні цієї підтримки. Наші люди роблять усе. Роблять більше, ніж будь хто в світі очікував. Наші люди заслуговують, щоб Україна здобула для себе такий потрібний мир
Без України неможливо уявити повну і чесну історію Європи - Зеленський15.07.25, 10:34 • 2356 переглядiв