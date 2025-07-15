Вперше Україна об'єднала світ, щоб він не програв у боротьбі за достойне життя - Зеленський

Вперше за час своєї державності Україна об'єднала світ, щоб він відстояв усе те, що робить життя гідним. Українці заслужили, щоб здобути мир, заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу, приуроченому до Дня української державності та Хрещення Русі-України, повідомляє УНН.

Україна гідно проходить цей час. Ми не одні в цій битві. Нам допомагають десятки інших народів. Вперше. Вперше за час української державності у нас так багато друзів, у нас так багато справжніх партнерів. Вперше Україна об'єднала світ, щоб світ не програв усе те, що робить життя достойним