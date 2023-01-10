Впервые за 118 лет: Rolls-Royce продал более 6 тысяч авто за год

Детали

В прошлом году клиентам было доставлено 6 021 автомобиль, что на 8% больше, чем в 2021-м году. В Rolls-Royce отметили, что спрос на все модели класса люкс “остается чрезвычайно высоким”.

Исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос назвал 2022 год “знаковым” для компании, которая базируется в Гудвуде.

“Однако как настоящий дом роскоши, продажи не являются единственным критерием успеха: мы не являемся и никогда не будем массовым производителем авто”, — сказал он.

В 2022 году в штаб-квартире компании было создано более 150 новых рабочих мест, благодаря чему общее количество работников предприятия достигло 2 500 человек.

Добавим

Компания Rolls-Royce заявила об успешном запуске авиационного двигателя на водороде. Это стало первым в мировой авиационной отрасли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Данилко продал Rolls-Royce Фредди Меркьюри на аукционе Сотбис. Новый владелец — из Украины