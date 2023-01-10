Впервые за 118 лет: Rolls-Royce продал более 6 тысяч авто за год
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Производитель авто класса люкс Rolls-Royce Motor Cars впервые за свою 118-летнюю историю превысил годовой объем продаж в более 6 000 автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
В прошлом году клиентам было доставлено 6 021 автомобиль, что на 8% больше, чем в 2021-м году. В Rolls-Royce отметили, что спрос на все модели класса люкс “остается чрезвычайно высоким”.
Исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос назвал 2022 год “знаковым” для компании, которая базируется в Гудвуде.
“Однако как настоящий дом роскоши, продажи не являются единственным критерием успеха: мы не являемся и никогда не будем массовым производителем авто”, — сказал он.
В 2022 году в штаб-квартире компании было создано более 150 новых рабочих мест, благодаря чему общее количество работников предприятия достигло 2 500 человек.
Добавим
Компания Rolls-Royce заявила об успешном запуске авиационного двигателя на водороде. Это стало первым в мировой авиационной отрасли.
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