Вперше за 118 років: Rolls-Royce продав понад 6 тисяч авто за рік
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Виробник авто класу люкс Rolls-Royce Motor Cars вперше за свою 118-річну історію перевищив річний обсяг продажів у понад 6 000 автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Минулого року клієнтам було доставлено 6 021 автомобіль, що на 8% більше, ніж у 2021-му році. У Rolls-Royce зазначили, що попит на всі моделі класу люкс “залишається надзвичайно високим”.
Виконавчий директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос назвав 2022 рік “знаковим” для компанії, яка базується в Гудвуді.
“Проте як справжній дім розкоші, продажі не є єдиним критерієм успіху: ми не є і ніколи не будемо масовим виробником авто”, — сказав він.
У 2022 році в штаб-квартирі компанії було створено понад 150 нових робочих місць, завдяки чому загальна кількість працівників підприємства досягла 2 500 осіб.
Додамо
Компанія Rolls-Royce заявила про успішний запуск авіаційного двигуна на водні. Це стало першим у світовій авіаційній галузі.
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