Возможные проблемы с водоснабжением: в Днепре горожан просят сделать запасы воды

Вследствие массированного обстрела в некоторых районах Днепра могут возникнуть проблемы с водоснабжением из-за нехватки электроэнергии. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в своем Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, перебои могут возникнуть в нагорной части города, но к вечеру горводоканал должен ликвидировать все проблемы.

В связи с недостаточностью энергоснабжения могут быть проблемы с водоснабжением в нагорной части города (условно Рабочая, Фабра и т.д.). До 21-00 горводоканал справится - резюмировал Филатов.

В связи с этим он призвал горожан сделать запасы воды и следить за официальными сообщениями местных властей.

Пожалуйста, наберите немного запасов воды, но не нужно это делать целыми ваннами. Следите также за официальными сообщениями военной администрации и горсовета - подытожил глава города.

Дополнение

В ночь на 22 марта в небе над Днепропетровской областью во время масштабной атаки рф Силы обороны сбили 7 вражеских "шахедов" и 14 ракет.

Напомним

Вследствие масштабной атаки россияне в ночь на 22 марта повреждены десятки объектов энергетической системы Украины аварийные отключения света введены в 7 областях.

Как отмечается, самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.