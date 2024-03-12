Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в двух областях

В Киеве проведут благотворительный аукцион, чтобы собрать средства на лекарства и амуницию и привлечь внимание к роли женщин-военных

В Киеве состоится благотворительный аукцион, на котором будут представлены работы из военных трофеев, чтобы собрать средства на лекарства и амуницию для украинских женщин-военнослужащих.