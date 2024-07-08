Воздушные Силы ВС Украины предупредили о крылатых ракетах в Ровенской области и на севере Винницкой области на запад, пишет УНН.

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"КР на Ровенщине в юго-западном направлении.", - сообщили в ПС ВСУ в Telegram.

"КР на севере Винницкой области курсом на запад!" - добавили в Воздушных силах.

Ранее

На западе Украины, во Львовской области, глава ОВА Максим Козицкий предупредил об угрозе крылатых ракет с юга, а также - ракет с востока.