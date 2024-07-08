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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

5 июля 2024, 17:54  •  100789 просмотра
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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
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Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

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На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

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5 июля 2024, 14:25  •  135735 просмотра

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Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары

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Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
5 июля 2024, 08:55  •  100445 просмотра

Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт

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Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
5 июля 2024, 08:25  •  84665 просмотра

Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

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Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления
5 июля 2024, 07:53  •  71232 просмотра

Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления

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США вывели войска из столицы Нигера

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Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

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Зеленский обсудил безопасность и подготовку к отопительному сезону в Одесской области

Зеленский обсудил безопасность и подготовку к отопительному сезону в Одесской области

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Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

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5 июля 2024, 13:28  •  211068 просмотра
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В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

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В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
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