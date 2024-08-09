Воздушные силы предупредили об угрозе ударных дронов в Киевской области
Киев • УНН
В Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников. Воздушные силы ВСУ призывают население быть бдительными и соблюдать правила безопасности.
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе вражеских ударных дронов в Киевской области, пишет УНН.
Детали
"Киевская область - угроза ударных БпЛА!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
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