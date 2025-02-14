Воздушные силы поразили взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона рф - Генштаб
Киев • УНН
Воздушные силы Украины нанесли точный удар по опорному пункту 28 батальона рф возле села Елизаветовка. Уничтожена база запуска вражеских дронов, которые атаковали Сумскую область.
Вчера, 13 февраля, Воздушные Силы ВСУ уничтожили взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на Курщине, который использовался для запуска дронов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Вчера Воздушные Силы Вооруженных сил Украины нанесли высокоточный удар по вражескому военному объекту вблизи села Елизаветовка курской области. В результате удара был уничтожен взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который использовался для запуска дронов, которые атаковали украинских защитников в Сумской области,
Отмечается, что этот удар стал частью системных мероприятий Вооруженных Сил Украины, направленных на нейтрализацию угроз и ослабление военного потенциала противника.
Напомним
На прошлой неделе Силы обороны продвинулись на 2,5 км в Курской области, а также нанесли удар по пункту управления россиян в этом регионе, в результате чего погибли 20 старших северокорейских и российских офицеров.