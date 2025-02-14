Повітряні сили уразили взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону рф - Генштаб

Вчора, 13 лютого, Повітряні Сили ЗСУ знищили взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади зс рф на курщині, який використовувався для запуску дронів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Учора Повітряні Сили Збройних сил України завдали високоточного удару по ворожому військовому об’єкту поблизу села єлизаветівка курської області. В результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади зс рф, який використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області, - повідомили в Генштабі.

Наголошується, що цей удар став частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника.

Нагадаємо

Минулого тижня Сили оборони просунулися на 2,5 км на курщині, а також завдали удару по пункту управління росіян в цьому регіоні, внаслідок чого загинуло 20 старших північнокорейських та російських офіцерів.