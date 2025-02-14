Повітряні сили уразили взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону рф - Генштаб
Київ • УНН
Повітряні сили України завдали точного удару по опорному пункту 28 батальйону рф біля села Єлизаветівка. Знищено базу запуску ворожих дронів, які атакували Сумську область.
Вчора, 13 лютого, Повітряні Сили ЗСУ знищили взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади зс рф на курщині, який використовувався для запуску дронів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
Учора Повітряні Сили Збройних сил України завдали високоточного удару по ворожому військовому об’єкту поблизу села єлизаветівка курської області. В результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади зс рф, який використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області,
Наголошується, що цей удар став частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника.
Нагадаємо
Минулого тижня Сили оборони просунулися на 2,5 км на курщині, а також завдали удару по пункту управління росіян в цьому регіоні, внаслідок чого загинуло 20 старших північнокорейських та російських офіцерів.