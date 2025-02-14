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05:23 • 15260 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122815 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182794 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147202 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138724 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117310 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107971 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141980 перегляди

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Повітряні сили уразили взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону рф - Генштаб

Повітряні сили уразили взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону рф - Генштаб

Київ • УНН

 • 29498 перегляди

Повітряні сили України завдали точного удару по опорному пункту 28 батальйону рф біля села Єлизаветівка. Знищено базу запуску ворожих дронів, які атакували Сумську область.

Вчора, 13 лютого, Повітряні Сили ЗСУ знищили взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади зс рф на курщині, який використовувався для запуску дронів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Учора Повітряні Сили Збройних сил України завдали високоточного удару по ворожому військовому об’єкту поблизу села єлизаветівка курської області. В результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади зс рф, який використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області,

- повідомили в Генштабі.

Наголошується, що цей удар став частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника.

Нагадаємо

Минулого тижня Сили оборони просунулися на 2,5 км на курщині, а також завдали удару по пункту управління росіян в цьому регіоні, внаслідок чого загинуло 20 старших північнокорейських та російських офіцерів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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