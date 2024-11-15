Воздушные Силы объявили ракетную опасность в двух областях Украины
Киев • УНН
В Харьковской и Сумской областях объявлена ракетная опасность. В воздухе находятся 8 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Ракетная опасность объявлена в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Харьковская, Сумская области - ракетная опасность
Напомним
Ранее ПС информировали о пребывании в воздухе 8 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
ПС обновили информацию: в небе замечено 8 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС15 нояб. 2024, 04:51 • 4230 просмотров