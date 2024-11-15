ПС обновили информацию: в небе замечено 8 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают о пребывании в воздухе 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ранее 6 бомбардировщиков вылетели с аэродрома «Оленья» в юго-восточном направлении.
В небе находятся 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
По уточненным данным в воздухе около 8-ми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Напомним
Ранее было проинформировано, что шесть вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вылетели с аэродрома "Оленья". Самолеты двигались в юго-восточном направлении.
Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики15 нояб. 2024, 04:08 • 6800 просмотров