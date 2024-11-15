ПС обновили информацию: в небе замечено 8 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

В небе находятся 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

По уточненным данным в воздухе около 8-ми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее было проинформировано, что шесть вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вылетели с аэродрома "Оленья". Самолеты двигались в юго-восточном направлении.

Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики