Воздушная тревога по всей Украине: в ряде регионов сообщают о взрывах и работе ПВО
Киев • УНН
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, зафиксированы взрывы в Одессе и Хмельницкой области. В Киевской области работает ПВО, а над западными регионами замечено движение ракет.
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, зафиксированы взрывы в Одессе, в Киевской области работает ПВО, а над западными регионами замечено движение ракет, пишет УНН.
Детали
По всей Украине воздушная тревога.
Взрывы были слышны в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
В Киевской области работала ПВО, сообщили в Киевской ОГА.
Взрывы слышали в Хмельницкой области, сообщили местные СМИ.
Телеграм-канал «Николаевский Ванек», сообщает о ракетах на западе, в частности, несколько ракет в районе Дубно продолжают западный курс, перелетают во Львовскую область, а 2 ракеты пролетели Тернополь в сторону Ивано-Франковской области, также предупреждает Хмельницкую область о ракете.