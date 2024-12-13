По Украине распространяется масштабная воздушная тревога: население срочно направляется в укрытия

Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

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По информации, в областях объявлена ракетная опасность. В воздухе МиГ-31К. Гражданское население просят пройти в укрытие.

В Киеве объявлена воздушная тревога