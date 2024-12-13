По Украине распространяется масштабная воздушная тревога: население срочно направляется в укрытия

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Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
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Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

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На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
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На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

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Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
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Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

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Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
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Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

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Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
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Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

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Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
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Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

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Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
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Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

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Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

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Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
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В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По Украине распространяется масштабная воздушная тревога: население срочно направляется в укрытия

По Украине распространяется масштабная воздушная тревога: население срочно направляется в укрытия

Киев  •  УНН

 • 571 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ сообщают об объявлении воздушной тревоги по всей территории Украины. Во всех областях зафиксирована ракетная опасность, население просят перейти в укрытие.

Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН

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По информации, в областях объявлена ракетная опасность. В воздухе МиГ-31К. Гражданское население просят пройти в укрытие.

В Киеве объявлена воздушная тревога13 дек. 2024, 05:04 • 3391 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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