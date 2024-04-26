Воздушная тревога по всей Украине: россияне запустили две крылатые ракеты, есть угроза баллистики

Воздушная тревога объявлена по все Украине. В Воздушных Силах ВСУ предупредили об угрозе баллистики с северо-востока. Известно о пусках крылатых ракет, передает УНН.

Внимание! Угроза применения баллистики с северо-востока! - предупредили в ПС ВСУ.

Детали

Командование Воздушных Сил ВСУ отметили, что в украинском небе зафиксировали две вражеские крылатые ракеты. Одна движется над Винницкой областью в северо-западном направлении, вдоль границы с Молдовой.

Вторая сначала летела на Кропивницкий, а потом поменяла курс на Черкасскую область.