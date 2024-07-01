К военным на восточное направление поедут багги, пикапы и отремонтированная трофейная техника, которую передали волонтеры общественной организации "Вільні та Вірні", сообщает "Суспільне", пишет УНН.

По словам организатора акции и председателя ОО "Вільні та Вірні" Виталия Герсака, всего на фронт отправляется 30 единиц багги, восемь пикапов и отремонтированная военная техника, которую отвоевали у россиян на юге Украины.

"Мы восстанавливаем эту технику, приводим ее в хорошее состояние и отправляем ребятам на фронт. Также мы стараемся заботиться о бытовых условиях для наших военных. Зимой передавали генераторы, печки, теплую одежду и топливо, а сейчас отправляем очередную мобильную баню, где можно помыться и привести в порядок личные вещи. Это уже 9-ый мобильный комплекс в этом году, который мы отправляем на передовую. В солдатском быту обычно очень мало приятных удобств, поэтому такие вещи очень востребованы", - отметил Виталий Герсак.

Багги уже не впервые передаются волонтерами в боевые подразделения ВСУ, и в них всегда есть насущная необходимость. Обычно их изготавливают на основе переработанных советских авто, отмечает военнослужащий Андрей. "Проходимость у нее по грунтовым дорогам идеальная. Она легкая, быстрая, можно транспортировать раненого или делать подвоз БК. Для выполнения боевых задач эта машина - именно то, что нужно", - прокомментировал военный.

Среди авто, которые отправляются на передовую, есть также специальный эвакуационный пикап, который оборудован отдельным местом для вывоза раненых. Авто имеет специальное оборудование для закрепления крупнокалиберного пулемета или гранатомета, чтобы можно было отстреливаться при выезде с позиций и прикрывать огнем личный состав.

На этот раз к ребятам на передовую отправят также трофейную технику, которую отвоевали у оккупантов, рассказал военнослужащий Сергей. Среди них - танк Т-62, который украинские воины отбили у российских оккупантов на Херсонском направлении.

Другие трофейные машины планируют также восстановить и передать военным, отметил командир воинской части Руслан Соколовский. Речь идет об артиллерийских системах МСТА-Б, санитарных автомобилях, танках Т-62, которые были захвачены на полях боев в Николаевской, Запорожской и Херсонской областях, поделился командир.

Как сообщалось ранее, при помощи и содействии ОО "Вільні та Вірні" боевым подразделениям ВСУ с начала 2024 года было передано около 500 FPV-дронов, более 100 генераторов, около 70 тепловизоров, 6 000 комплектов одежды, 200 тонн продуктов, автомобили скорой помощи, бусы, мобильные прачечно-бытовые комплексы, 15 пикапов и около 80 багги "Хищник".