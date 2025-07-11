Войска рф за ночь повредили три медучреждения на Харьковщине

В ночь на 11 июля россияне повредили три медучреждения в Харьковской области. Пострадали роддом, стоматологическая поликлиника и городская больница. Об этом сообщает Минздрав Украины, пишет УНН.

В роддоме повреждено более 40 окон, планируется эвакуация пациентов в другое учреждение. Женщины с детьми и медицинские работники – целы - говорится в сообщении.

Также сообщается, что стоматологическая поликлиника получила значительные разрушения и не подлежит восстановлению – в здание между первым и вторым этажами попал шахед. Там также без пострадавших.

Значительные повреждения получила городская больница в г. Чугуеве – в ней выбито более 200 окон и 100 дверей, ранения получили двое работников и двое пациентов.

Напомним

Как ранее писал УНН в результате утренней атаки дронов на Харьков пострадали 9 человек, среди них 2 мужчины и 7 женщин. Повреждены здания, в частности стоматполиклиника и жилые дома.