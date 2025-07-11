Войска рф за ночь повредили три медучреждения на Харьковщине

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно
Эксклюзив
07:47 • 7342 просмотра
Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно
Эксклюзив
06:48 • 10301 просмотра
Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко
Эксклюзив
06:21 • 12769 просмотра
В Киеве посреди дня были включены уличные фонари: в КГГА объяснили причину
Эксклюзив
05:21 • 14106 просмотра
Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога
11 июля, 02:07 • 16514 просмотра
Трамп готовит "важное заявление" по России на фоне отсутствия прогресса в переговорах
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 121321 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 13:59 • 128781 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
10 июля, 13:33 • 66077 просмотра
Украина привлекла 10 млрд евро: Зеленский заявил, что на Конференции по восстановлению подписано 200 соглашений
Эксклюзив
10 июля, 13:06 • 61249 просмотра
Отмена маркетинга уничтожает аптеки – экономист Кушнирук
10 июля, 11:35 • 44014 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине за июнь достигло максимума за три года: миссия ООН по правам человека
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.4м/с
51%
746мм
Популярные новости
Непогода парализовала Черкасскую область: поваленные деревья и обесточенные села11 июля, 00:48 • 19503 просмотра
Ночной удар по Чугуеву: разрушены дома и больница, есть раненые11 июля, 01:03 • 14029 просмотра
Утренний взрыв в Харькове: враг атакует город ударными дронами02:42 • 16306 просмотра
Атака на Харьков «шахедами»: есть попадания в жилую застройку и медучреждение03:12 • 20846 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"05:00 • 20920 просмотра
публикации
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"05:00 • 21362 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 83583 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 121320 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
Эксклюзив
10 июля, 13:59 • 128780 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы10 июля, 12:07 • 111707 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 28733 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 171079 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 298460 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 475510 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 302564 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Эль-Паис
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Войска рф за ночь повредили три медучреждения на Харьковщине

Киев • УНН

 • 818 просмотра

В ночь на 11 июля российские войска повредили роддом, стоматологическую поликлинику и городскую больницу на Харьковщине. Роддом и поликлиника получили разрушения без пострадавших, тогда как городская больница в Чугуеве имеет значительные повреждения и четырех раненых.

Войска рф за ночь повредили три медучреждения на Харьковщине

В ночь на 11 июля россияне повредили три медучреждения в Харьковской области. Пострадали роддом, стоматологическая поликлиника и городская больница. Об этом сообщает Минздрав Украины, пишет УНН.

В роддоме повреждено более 40 окон, планируется эвакуация пациентов в другое учреждение. Женщины с детьми и медицинские работники – целы

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что стоматологическая поликлиника получила значительные разрушения и не подлежит восстановлению – в здание между первым и вторым этажами попал шахед. Там также без пострадавших.

Значительные повреждения получила городская больница в г. Чугуеве – в ней выбито более 200 окон и 100 дверей, ранения получили двое работников и двое пациентов.

Напомним

Как ранее писал УНН в результате утренней атаки дронов на Харьков пострадали 9 человек, среди них 2 мужчины и 7 женщин. Повреждены здания, в частности стоматполиклиника и жилые дома.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойнаЗдоровье
Чухуев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9