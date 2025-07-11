Війська рф за ніч пошкодили три медзаклади на Харківщині
Київ • УНН
В ніч на 11 липня російські війська пошкодили пологовий будинок, стоматологічну поліклініку та міську лікарню на Харківщині. Пологовий будинок та поліклініка зазнали руйнувань без постраждалих, тоді як міська лікарня в Чугуєві має значні пошкодження та чотирьох поранених.
Вніч на 11 липня росіяни пошкодили три медзаклади на Харківщині. Постраждали пологовий будинок, стоматологічна поліклініка та міська лікарня. Про це повідомляє МОЗ України, пише УНН.
У пологовому пошкоджено понад 40 вікон, планується евакуація пацієнтів до іншого закладу. Жінки з дітьми та медичні працівники – цілі
Також повідомляється, що стоматологічна поліклініка зазнала значних руйнувань та не підлягає відновленню – в будівлю між першим і другим поверхами влучив шахед. Там також без постраждалих.
Значних пошкоджень зазнала міська лікарня у м. Чугуєві – у ній вибито понад 200 вікон та 100 дверей, поранення отримали двоє працівників та двоє пацієнтів.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН внаслідок ранкової атаки дронів на Харків постраждало 9 осіб, серед них 2 чоловіки та 7 жінок. Пошкоджено будівлі, зокрема стоматполіклініку та житлові будинки.