Войска рф совершили 105 обстрелов приграничных территорий Сумщины: погиб человек
Киев • УНН
российские войска совершили 105 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 257 взрывов. В результате атак погиб один гражданский человек, еще один получил ранения.
В течение дня россияне совершили 105 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 257 взрывов. В результате обстрелов один гражданский человек погиб и еще один получил ранения Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская, Зноб-Новгородская громады,
Детали
Хотинская громада: враг бил из артиллерии (9 взрывов), минометов (6 взрывов) FPV-дроном (6 взрывов), КАБами (3 взрыва), сбросил ВОГ с БпЛА (4 взрыва). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.
Юнаковская община: россияне ударили из артиллерии (39 взрывов), осуществили танковый обстрел (1 взрыв), пуски КАБ (9 взрывов).
Белопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (34 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов), удар FPV-дронами (2 взрыва), обстрел из РСЗО (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (35 взрывов).
Краснопольская громада: 16 мин сбросил враг на территорию громады. Также произошли сброс ВОГ с БпЛА (17 взрывов), удар FPV-дроном (5 взрывов), артиллерийский обстрел (7 взрывов).
Эсманская община: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).
Середино-Будская община: был минометный обстрел (15 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), удары FPV-дроном (2 взрыва).
Николаевская сельская община: нанесена атака КАБ (6 взрывов).
Сумская община: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.
Великописаревская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был ракетный обстрел (НУРС) (6 взрывов).
Зноб-Новгородская община: был обстрел FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (5 взрывов).
Свесская община: враг атаковал территорию общины. В результате обстрела 1 гражданский человек погиб и 1 гражданское лицо получило ранения.
Шалыгинская община: произошли сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва), удар FPV-дроном (3 взрыва).
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