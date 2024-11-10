В результате российских атак в Донецкой области погиб один человек, трое были ранены - ОВА
Киев • УНН
В результате обстрелов рф в Донецкой области погиб один человек, трое ранены. Повреждены десятки зданий в 4 районах области, эвакуированы 103 человека, включая 21 ребенка.
Атаки вс рф также привели к повреждениям зданий и инфраструктурных объектов в 4 районах Донецкой области.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу председателя Донецкой облгосадминистрации.
Детали
Согласно отчету, который был обнародован руководителем Донецкой ОВА Вадимом Филашкиным, атаки российских захватчиков привели к следующим последствиям:
- Волновахский район.
В Алексеевке Великоновоселковской громады повреждено админздание.
- Покровский район.
В Курахово ранен человек, повреждены многочисленные здания в центре города. В Покровске ранены 2 человека, повреждены 19 частных домов; в Чумацком погиб человек.
- Краматорский район.
В Ставках Лиманской громады разрушен дом. В Константиновке повреждено предприятие и 2 инфраструктурных объекта, в Марковом повреждено 5 домов, еще 1 - в Новомарковом.
- Бахмутский район.
В Северске разрушена многоэтажка. В Часовоярской громаде обстреляны 11 частных домов, многоэтажка и 3 хозяйственные постройки.
Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты. С линии фронта эвакуированы 103 человека, в том числе 21 ребенок.
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