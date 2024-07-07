Войска РФ осуществили ракетную атаку на Павлоград

В ночь на 7 июля 2024 года враг совершил ракетную атаку на Павлоград Днепропетровской области. Обломками повреждены 4 частных дома. Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

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По его словам, к счастью, обошлось без жертв и раненых.

"Зато на Никопольщине есть пострадавшие. В райцентре во время вечерних и утренних обстрелов травмированы три женщины 38, 65 и 71 лет. Били россияне по Никополю из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе. Применяли и РСЗО", - говорится в сообщении.

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В городе повреждены 3 предприятия, колледж, детсад и гаражный кооператив. Повреждены 10 частных домов, 3 хозяйственные постройки, газопровод. Уничтожено авто.

"Задело и технику спасателей. После одного из ударов они тушили возгорание в доме, когда враг атаковал снова. Сами пожарные успели пройти в укрытие. Неспокойно было также в Марганецкой и Покровской громадах. Там без раненых. Последствия атак выясняют специалисты", - добавляет Лысак.

За день Никопольщина пережила 5 артобстрелов и 3 атаки дронами-камикадзе