Война в Украине заставила нас пересмотреть нашу политику нейтралитета - Швеция

Война в Украине побудила Швецию пересмотреть свою 200-летнюю политику нейтралитета, заявляя о желании поддерживать мир, свободный от империалистических амбиций России. Об этом заявила вице-премьер-министр, министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш, во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

Война в Украине заставила нас пересмотреть нашу политику нейтралитета, которая существовала 200 лет. Мы хотим мира без империалистических амбиций России. Мы находимся на перекрестке, или мы придерживаемся международного права, или мы придерживаемся правила насилия - сказала Буш.

Напомним,

россия не должна участвовать в мирных переговорах до тех пор, пока не придерживается международных принципов и устава ООН, принятого в 1945 году.