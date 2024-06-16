Війна в Україні змусила нас передивитись нашу політику нейтралітету – Швеція
Київ • УНН
Швеція переглядає свою 200-річну політику нейтралітету через війну Росії в Україні та її імперіалістичні амбіції, прагнучи підтримати світ, вільний від російської агресії.
Війна в Україні спонукала Швецію переглянути свою 200-річну політику нейтралітету, заявляючи про бажання підтримувати мир, вільний від імперіалістичних амбіцій Росії. Про це заявила віце-прем’єр-міністр, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш, під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.
Війна в Україні змусила нас передивитись нашу політику нейтралітету, яка існувала 200 років. Ми хочемо миру без імперіалістичних амбіцій росії. Ми знаходимось на перехресті, або ми дотримуємось міжнародного права, або ми дотримуємось правила насилля
Нагадаємо
росія не повинна брати участь у мирних переговорах до тих пір, поки не дотримується міжнародних принципів та статуту ООН, прийнятого у 1945 році.