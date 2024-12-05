Военному блогеру, который обманул подписчиков во время сбора средств для ВСУ, сообщили о новом подозрении
Киев • УНН
Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Сорд, объявлено подозрение за незаконное хранение оружия. Ранее блогера обвинили в присвоении 350 тысяч гривен из сбора на минометы для ВСУ.
Правоохранители сообщили о новом подозрении военному блогеру Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, который имеет псевдоним - Сорд, за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ранее ему вручили подозрение за мошенничество во время сбора 3,5 млн гривен на минометы. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.
Детали
"В декабре следователи собрали достаточно доказательств для объявления злоумышленнику еще одного подозрения - за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины). Вместе с тем, подозреваемому вручено ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
В Нацполиции сообщают, что правоохранители изъяли боеприпасы у фигуранта в ходе обыска, который полицейские проводили в ноябре этого года и объявили фигуранту о подозрении в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему. Речь идет о по меньшей мере 350 тысячах гривен, которые фигурант присвоил из сбора 3,5 миллионов гривен на приобретение пяти минометов для Вооруженных сил Украины.
Ранее УНН сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении военному блогеру, который обманул подписчиков во время сбора средств для подразделения ВСУ. Речь идет о поэте и издателе Владиславе Гранецком-Стафийчуке, который имеет псевдоним - Сорд.
Военному блогеру, который обманул подписчиков во время сбора средств для подразделения ВСУ, сообщили о подозрении15 нояб. 2024, 20:08 • 28637 просмотров
Напомним
Сообщено о подозрении лицам в организации деятельности мошеннических колл-центров. Речь идет об использовании фишинговых сайтов. Среди пострадавших - преимущественно граждане пожилого возраста, которые платили им деньги за якобы приобретение товаров бытового назначения.