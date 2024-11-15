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Военному блогеру, который обманул подписчиков во время сбора средств для подразделения ВСУ, сообщили о подозрении

Военному блогеру, который обманул подписчиков во время сбора средств для подразделения ВСУ, сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 5134 просмотра

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Полиция сообщила о подозрении блогеру за мошенничество во время сбора 3,5 млн грн на минометы. Подозреваемый присвоил не менее 350 тысяч гривен из сбора для военных.

Правоохранители сообщили о подозрении военному блогеру, который обманул подписчиков во время сбора средств для подразделения ВСУ. Как сообщают в соцсетях, речь идет о поэте и издателе Владиславе Гранецком-Стафийчуке, который имеет псевдоним - Сорд, передает УНН.

Детали

По данным Нацполиции, в июле 2022 года мужчина написал на своей странице, что имеет возможность приобрести пять минометов иностранного производства общей стоимостью около 3,5 миллиона гривен. Срочность и важность сбора обосновал тем, что они помогут военным в боях под Изюмом. 

Как выяснили следователи Нацполиции, определенную часть средств мужчина оставил себе. Речь идет о по меньшей мере 350 тысячах гривен, присвоенных из сборов. Об этом свидетельствует движение средств по его частным карточным счетам, к данным которого правоохранители получили санкционированный доступ в ходе расследования.

Полицейские обнаружили злоумышленника в Виннице по месту его жительства и объявили ему о подозрении за мошенничество, совершенное в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему (ч. 3 ст. 190).

Следствие продолжается. Вскоре подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Напомним, ранее Влада Сорда обвиняли в присвоении средств, собранных на нужды военных.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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