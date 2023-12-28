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Военные ВСУ отбили утраченную позицию на Авдеевском направлении

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 20:01  •  14633 просмотра

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Украинские войска восстановили ключевую позицию под Авдеевкой, без потерь, уничтожив двух и взяв в плен четырех вражеских боевиков.

Ранее утраченную позицию вблизи Авдеевки вернули под украинский контроль бойцы второго Механизированного батальона Президентской бригады. Как это происходило показала в телеграм пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, передает УНН.

Четыре наших пехотинца отбили ранее утраченную позицию на Авдеевском направлении. ... Работает 2 Механизированный батальон Президентской президентской бригады.

- говорится в сообщении от Сухопутных войск.

Детали

Военные уточнили, что во время этой операции наши бойцы уничтожили двух оккупантов, и еще четырех взяли в плен. Последние пополнят наш обменный фонд.

С украинской стороны обошлось без потерь.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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Військові ЗСУ відбили втрачену позицію на Авдіївському напрямку
Ukrainian Armed Forces recapture lost position in Avdiivka sector
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