Военные готовят комментарий по поводу затопленных фортификаций на берегу Одесской области.

В соцсетях появились фото подтопленных фортификационных сооружений – тетраподов – расположенных вдоль побережья Черного моря. Очевидно, заграждение установлено с целью предотвращения высадки вражеского десанта, впрочем, как тетраподы оказались полузатоплены морем - соответствующий запрос УНН направил Командованию оперативной группировки военных "Дунай".

Ответ от Командования редакция ожидает уже около месяца, однако объяснений до сих пор нет. УНН также обратился с запросом в Одесскую областную военную администрацию.

Там ответили, что враг не прекращает попытки атаковать Одесщину. Поэтому военные дают указания, где и как строить оборонительные сооружения.

"Специалистами по оборонному делу, нашими военными, были определены, смоделированы и спланированы порядок, средство и месторасположение фортификационных сооружений с целью укрепления границ государства, в том числе – побережья Черного моря", - отметили в Одесской ОВА.

Относительно подтопленных тетраподов в Одесской ОВА отметили, что комментарии по этой теме входят за пределы компетенции администрации, поскольку целесообразность и месторасположение фортификационных сооружений определяется исключительно военными. Однако предоставили фото, где видны работы с этими фортификациями, и они не затоплены.