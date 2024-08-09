МАГАТЭ следит за ситуацией, связанной с военной деятельностью, которая, как сообщается, происходит в районе Курской атомной электростанции (АЭС), передает УНН со ссылкой на заявление организации.

В МАГАТЭ отмечают, что Курская АЭС имеет шесть энергоблоков двух типов реакторов: РБМК-1000 и ВВЭР-510. Две РБМК-1000 остановлены, а две полностью готовы. Строятся два блока ВВЭР-510.

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"Учитывая значительную военную активность, как сообщается, я хочу напомнить всем сторонам о семи незаменимых столпах для обеспечения ядерной безопасности и безопасности во время вооруженного конфликта. Кроме того, я подчеркиваю пять конкретных принципов, которые помогут обеспечить ядерную безопасность и защиту, которые были установлены для Запорожской АЭС в контексте текущего конфликта между российской федерацией и Украиной, и которые одинаково применяются в этой ситуации. К ним относится, среди прочего, необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции. Это действует независимо от того, где расположена АЭС", - говорится в заявлении Генерального директора МАГАТЭ Рафаэль Гросси о событиях в рф.

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Он также призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать ядерной аварии с потенциальными серьезными радиологическими последствиями.

"Я лично нахожусь в контакте с соответствующими органами обеих стран и буду продолжать заниматься этим вопросом. Я буду продолжать информировать международное сообщество при необходимости", - резюмировал Гросси.

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