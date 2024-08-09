Из-за режима ЧС в курской области: стройплощадке Курской АЭС-2 сократили персонал

На фоне российских о боевых действиях в курской области, на строительной площадке Курской АЭС-2 сократили количество персонала. Об этом заявили в инженерном подразделении корпорации "Росатом", передает УНН.

Детали

В компании заявили, что из-за введения на федеральном уровне режима чрезвычайной ситуации в регионе принято решение о временном сокращении численности персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2.

В то же время "Росатом" утверждает, что специалисты, которые остались на строительной площадке, работают в соответствии с графиком.

У курській області фсб затримує місцевих, які публікують кадри боїв та розгрому військ рф

Также отмечается, что все системы, которые обеспечивают ход строительства энергоблоков, работают в штатном режиме.

Дополнение

Официально Украина не комментировала ситуацию в курской области рф. Однако минобороны рф обвиняет Киев в прорыве границы и заявило, что в регион перебросили резервы.

Напомним

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявления, что слова Путина о том, что "Украина создала масштабную провокацию" в Курской области "является преувеличением".