В втором туре выборов в Молдове Санду вырвалась вперед
Киев • УНН
После подсчета 93% бюллетеней Майя Санду опережает Александра Стояногло с результатом 50,3% против 49,7%. Окончательные результаты зависят от подсчета голосов диаспоры в странах ЕС.
В Молдове состоялся второй тур президентских выборов. После начала подсчета голосов на избирательных участках за рубежом Майя Санду по общему голосу вырвалась вперед. Об этом говорится на сайте ЦИК, пишет УНН.
Детали
После подсчета 93% бюллетеней с участков голоса в пользу Майи Санду перевесили количество голосов за ее противника Александра Стояногло. Разрыв между кандидатами минимальный: у действующего президента 50,3%, тогда как у Стояногло 49,7%.
Подсчет большей части голосов диаспоры в странах ЕС еще продолжается, результаты станут известны позже.
Напомним
До этого по предварительным данным ЦИК Молдовы, оппозиционер Александр Стояногло набирал 52,03% голосов во втором туре президентских выборов. Действующий президент Майя Санду получила поддержку 47,97% избирателей.