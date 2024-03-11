Во время распития алкоголя нанес товарищу повреждения, несовместимые с жизнью: полиция задержала подозреваемого на Киевщине
Киев • УНН
В Киевской области во время пьяного конфликта мужчина убил своего 45-летнего знакомого, избив его металлическим чайником и деревянным рублем, а затем спрятал тело у себя дома.
Правоохранители разыскали в Киевской области фигуранта, который признался в убийстве 45-летнего мужчины во время их совместного употребления алкогольных напитков. Во время встречи у них возник конфликт, затем злоумышленник бил оппонента по голове и телу, что привело к смерти последнего.
Об этом передает УНН со ссылкой на ГУНП в Киевской области.
На Киевщине мужчина убил товарища и спрятал тело в своем доме
Детали
Работники криминальной полиции разыскали мужчину, который признался в следующем:
Фигурант совершил убийство еще перед началом полномасштабного вторжения, в феврале 2022 года. Об исчезновении 52-летнего мужчины, жителя Сквирской общины, в полицию сообщила его племянница. Известно, что пропавший употреблял алкогольные напитки совместно с 45-летним товарищем.
Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента металлическим чайником по голове, в дальнейшем взял в руки деревянный рубель и бил им по голове и телу знакомого, после чего последний скончался на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело в своем доме.
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Следователи сообщили фигуранту о подозрении за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В суде мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним,
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