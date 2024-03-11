ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

В Киеве на парковке ТРЦ двое парней пытались отобрать "Мерседес" у предпринимателя

В Киеве на парковке ТРЦ двое парней пытались отобрать "Мерседес" у предпринимателя

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 13:26  •  10685 просмотра

Read in English

Двое молодых людей в возрасте 19 и 21 год пытались угнать автомобиль Mercedes-Benz GLE у предпринимателя на парковке торгового центра в Киеве, нанеся ему ножевые ранения. Таким образом они планировали заработать деньги на поездку за границу.

В Киеве на парковке торгового центра у предпринимателя пытались отобрать Мерседес-Бенц GLE, похищением автомобиля планировали заработать деньги на поездку за границу. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

9 марта около 8 часов вечера на парковке ТРЦ "Lavina Mall" двое мужчин увидели как водитель садится за руль автомобиля Мерседес-Бенц GLE 300 и решили отобрать машину,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что один из нападавших сел на заднее сиденье как только владелец машины открыл дверь, достал нож и начал наносить ему удары. В это время другой нападающий наносил удары владельцу машины с улицы, подойдя к водительской двери. На крик пострадавшего обратили внимание люди, которые в это время были на парковке, поэтому злоумышленники не отобрав автомобиль, скрылись.

Впоследствии их задержали. Это двое мужчин 19 и 21 года, один родом из Донецкой области, другой из Закарпатья. Установлено, что они жили в столице в хостеле, а похищением автомобиля планировали заработать деньги на поездку за границу.

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры сообщено о подозрении двум мужчинам в совершении разбойного нападения с целью завладения автомобилем, соединенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья человека (ч. 4 ст. 187 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним

Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые под видом работников СБУ и военкомата, требовали деньги у потенциальных призывников, обещая помочь им уклониться от военной службы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
donetskДонецк
kievКиев
Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  5026 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  17569 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  100873 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  102349 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  187467 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  176952 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173093 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  248081 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102663 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110991 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Новости по теме
В Киеве на парковке ТРЦ двое парней пытались отобрать "Мерседес" у предпринимателя

В Киеве на парковке ТРЦ двое парней пытались отобрать "Мерседес" у предпринимателя

  •  10685 просмотра
Криптофирма, вероятно принадлежащая российским торговцам оружием, перевела 4,2 млн долл. в цифровой кошелек

Криптофирма, вероятно принадлежащая российским торговцам оружием, перевела 4,2 млн долл. в цифровой кошелек

  •  10876 просмотра
В москве отреагировали на скандальное заявление Папы о "белом флаге"

В москве отреагировали на скандальное заявление Папы о "белом флаге"

  •  12907 просмотра
Финляндия и Швеция являются членами НАТО, а Украина как никогда близка к членству: Столтенберг заявил о стратегической ошибке путина

Финляндия и Швеция являются членами НАТО, а Украина как никогда близка к членству: Столтенберг заявил о стратегической ошибке путина

  •  12603 просмотра
ЕС должен подготовиться к "катастрофическим" последствиям изменения климата - Европейское агентство окружающей среды

ЕС должен подготовиться к "катастрофическим" последствиям изменения климата - Европейское агентство окружающей среды

  •  12446 просмотра
ВСУ отбили 4 атаки россиян и продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"

ВСУ отбили 4 атаки россиян и продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"

  •  16233 просмотра
ЕС о словах Папы Римского: "Мир в руках путина"

ЕС о словах Папы Римского: "Мир в руках путина"

  •  18410 просмотра
Поставка продуктов для ВСУ: ДОТ заключил первые договоры

Поставка продуктов для ВСУ: ДОТ заключил первые договоры

  •  18036 просмотра
Латвия будет проверять людей, которые будут голосовать на выборах президента рф в посольстве

Латвия будет проверять людей, которые будут голосовать на выборах президента рф в посольстве

  •  14232 просмотра
Застолье привело к ссоре между супругами, муж выстрелил в жену из ружья

Застолье привело к ссоре между супругами, муж выстрелил в жену из ружья

  •  15062 просмотра

Популярные

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

  •  64096 просмотра
Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка

  •  39418 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  122084 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области

  •  55103 просмотра
В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

В Генштабе показали, как Силы обороны уничтожают врага в районе Новомихайловки

  •  29042 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  122084 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  215234 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  216872 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  248081 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  241793 просмотра

В Киеве на парковке ТРЦ двое парней пытались отобрать "Мерседес" у предпринимателя

Двое молодых людей в возрасте 19 и 21 год пытались угнать автомобиль Mercedes-Benz GLE у предпринимателя на парковке торгового центра в Киеве, нанеся ему ножевые ранения. Таким образом они планировали заработать деньги на поездку за границу.

Киев •   •  10685 просмотра
В Киеве на парковке ТРЦ двое парней пытались отобрать "Мерседес" у предпринимателя

Криптофирма, вероятно принадлежащая российским торговцам оружием, перевела 4,2 млн долл. в цифровой кошелек

Криптовалютная фирма Copper Technologies, которая якобы принадлежит российскому торговцу оружием Джонатану Зименкову, перевела более 4,2 миллиона долларов США в виде цифровых активов на криптокошелек Зименкова в мае 2021 года, за 19 месяцев до того, как против него были введены санкции США за помощь российским войскам.

Криминал и ЧП •   •  10876 просмотра
Криптофирма, вероятно принадлежащая российским торговцам оружием, перевела 4,2 млн долл. в цифровой кошелек

В москве отреагировали на скандальное заявление Папы о "белом флаге"

В ответ на заявления Папы, что Украина якобы нуждается в переговорах с рф, в москве говорят, что готовы договариваться, но Киев якобы против дипломатии.

Война •   •  12907 просмотра
В москве отреагировали на скандальное заявление Папы о "белом флаге"

Финляндия и Швеция являются членами НАТО, а Украина как никогда близка к членству: Столтенберг заявил о стратегической ошибке путина

Вторжение российского президента Путина в Украину привело к тому, что Финляндия и Швеция вступили в НАТО, и приблизило Украину к членству в Альянсе, как никогда раньше, вопреки цели Путина - помешать движению Украины в НАТО и ЕС, заявил Генсек НАТО.

Война •   •  12603 просмотра
Финляндия и Швеция являются членами НАТО, а Украина как никогда близка к членству: Столтенберг заявил о стратегической ошибке путина

ЕС должен подготовиться к "катастрофическим" последствиям изменения климата - Европейское агентство окружающей среды

Если не принять меры, Европа столкнется с катастрофическими последствиями изменения климата, такими как смертоносная жара, наводнения и более 1 триллиона евро ежегодных экономических потерь от затопления прибрежных территорий до конца века.

Новости Мира •   •  12446 просмотра
ЕС должен подготовиться к "катастрофическим" последствиям изменения климата - Европейское агентство окружающей среды

ВСУ отбили 4 атаки россиян и продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"

После двух дней затишья российские войска провели 4 штурмовые атаки, пытаясь вытеснить украинские силы с плацдарма на левом берегу Херсонской области, но понесли потери и отступили.

Война •   •  16233 просмотра
ВСУ отбили 4 атаки россиян и продолжают расширение плацдарма на левобережье Херсонщины - ОК "Юг"

ЕС о словах Папы Римского: "Мир в руках путина"

ЕС хочет справедливого мира, который принимает во внимание жертву войны, которой является Украина.

Война •   •  18410 просмотра
ЕС о словах Папы Римского: "Мир в руках путина"

Поставка продуктов для ВСУ: ДОТ заключил первые договоры

"Государственный оператор тыла" подписал контракты на поставку продовольствия для Вооруженных Сил Украины в 4 секторах по результатам первого раунда сбора предложений.

Война •   •  18036 просмотра
Поставка продуктов для ВСУ: ДОТ заключил первые договоры

Латвия будет проверять людей, которые будут голосовать на выборах президента рф в посольстве

Латвия будет проверять людей, которые придут в посольство россии, чтобы проголосовать на выборах президента рф, на предмет наличия у них законных оснований для пребывания в стране.

Новости Мира •   •  14232 просмотра
Латвия будет проверять людей, которые будут голосовать на выборах президента рф в посольстве

Застолье привело к ссоре между супругами, муж выстрелил в жену из ружья

Мужчина застрелил жену из ружья во время ссоры за ужином в селе Эсхар Харьковской области, после чего был задержан полицией.

Криминал и ЧП •   •  15062 просмотра
Застолье привело к ссоре между супругами, муж выстрелил в жену из ружья