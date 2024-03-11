В Киеве на парковке ТРЦ двое парней пытались отобрать "Мерседес" у предпринимателя

В Киеве на парковке торгового центра у предпринимателя пытались отобрать Мерседес-Бенц GLE, похищением автомобиля планировали заработать деньги на поездку за границу. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

9 марта около 8 часов вечера на парковке ТРЦ "Lavina Mall" двое мужчин увидели как водитель садится за руль автомобиля Мерседес-Бенц GLE 300 и решили отобрать машину, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что один из нападавших сел на заднее сиденье как только владелец машины открыл дверь, достал нож и начал наносить ему удары. В это время другой нападающий наносил удары владельцу машины с улицы, подойдя к водительской двери. На крик пострадавшего обратили внимание люди, которые в это время были на парковке, поэтому злоумышленники не отобрав автомобиль, скрылись.

Впоследствии их задержали. Это двое мужчин 19 и 21 года, один родом из Донецкой области, другой из Закарпатья. Установлено, что они жили в столице в хостеле, а похищением автомобиля планировали заработать деньги на поездку за границу.

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры сообщено о подозрении двум мужчинам в совершении разбойного нападения с целью завладения автомобилем, соединенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья человека (ч. 4 ст. 187 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним

Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые под видом работников СБУ и военкомата, требовали деньги у потенциальных призывников, обещая помочь им уклониться от военной службы.