В Киеве на парковке ТРЦ двое парней пытались отобрать "Мерседес" у предпринимателя
Киев • УНН
Двое молодых людей в возрасте 19 и 21 год пытались угнать автомобиль Mercedes-Benz GLE у предпринимателя на парковке торгового центра в Киеве, нанеся ему ножевые ранения. Таким образом они планировали заработать деньги на поездку за границу.
В Киеве на парковке торгового центра у предпринимателя пытались отобрать Мерседес-Бенц GLE, похищением автомобиля планировали заработать деньги на поездку за границу. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.
9 марта около 8 часов вечера на парковке ТРЦ "Lavina Mall" двое мужчин увидели как водитель садится за руль автомобиля Мерседес-Бенц GLE 300 и решили отобрать машину,
Детали
Отмечается, что один из нападавших сел на заднее сиденье как только владелец машины открыл дверь, достал нож и начал наносить ему удары. В это время другой нападающий наносил удары владельцу машины с улицы, подойдя к водительской двери. На крик пострадавшего обратили внимание люди, которые в это время были на парковке, поэтому злоумышленники не отобрав автомобиль, скрылись.
Впоследствии их задержали. Это двое мужчин 19 и 21 года, один родом из Донецкой области, другой из Закарпатья. Установлено, что они жили в столице в хостеле, а похищением автомобиля планировали заработать деньги на поездку за границу.
При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры сообщено о подозрении двум мужчинам в совершении разбойного нападения с целью завладения автомобилем, соединенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья человека (ч. 4 ст. 187 Уголовного Кодекса Украины).
Напомним
Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые под видом работников СБУ и военкомата, требовали деньги у потенциальных призывников, обещая помочь им уклониться от военной службы.
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