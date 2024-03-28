Высокая вероятность ударов "Цирконом": россияне в Крыму развернули пусковые установки "Бастион" - СМИ

Во временно оккупированном Крыму россияне, вероятно, развернули пусковые установки "Бастион". Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

По информации украинской разведки, на мысе Тарханкут развернуто 2 пусковые установки "Бастион", на мысе Фиолент развернута 1 ПУ "Бастион" - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение ближайших 12 часов существует большая вероятность применения ракет "Оникс" или "Циркон".

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Напомним

Представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш заявил, что Украина имеет системы противовоздушной обороны, такие как SAMP/T и Patriot, которые могут сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Циркон", но нуждается в большем количестве таких систем для защиты критически важной инфраструктуры вдоль большой линии фронта,