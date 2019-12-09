"Высадка на Банковой": акция проходит без правонарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Акция под Офисом Президента в Киеве пока проходит без правонарушений. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Сейчас все спокойно, задержанных не было", - сказали в пресс-службе.
Также, на вопрос журналиста, задержали ли кого-то ночью на Банковой, в пресс-службе ответили: "Нет".
Напомним, в воскресенье, 8 декабря, в мероприятиях на улице Банковой приняло участие около 2 тыс. человек.
Министерство внутренних дел сообщило, что в митинге на Майдане Независимости в воскресенье, 8 декабря, участвовало около 8000 человек.
Как сообщалось ранее, перед "нормандским" саммитом под Офисом Президента началась "Высадка на Банковой".