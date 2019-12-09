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"Висадка на Банковій": наразі акція проходить без правопорушень

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Акція під Офісом Президента у Києві наразі проходить без правопорушень. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.

"Наразі все спокійно, затриманих не було", - сказали в пресслужбі.

Також, на питання журналіста, чи затримали когось вночі на Банковій, в пресслужбі відповіли: "Ні".

Нагадаємо, у неділю, 8 грудня, у заходах на вулиці Банковій взяло участь близько 2 тис. осіб.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в мітингу на Майдані Незалежності у неділю, 8 грудня, брало участь близько 8 тисяч осіб.

Як повідомлялося раніше, перед "нормандським" самітом під Офісом Президента розпочалась "Висадка на Банковій".

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