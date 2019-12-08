У недільному мітингу на Майдані брало участь близько 8 тисяч осіб - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в ході мітингу на Майдані Незалежності у неділю, 8 грудня, брало участь близько 8 тисяч осіб. Про це повідомляє пресслужба відомства, передає УНН.
"Анонсовані на сьогодні заходи на столичному Майдані Незалежності закінчилися. У них взяли участь близько 8000 громадян. Грубих порушень не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Силовики зазначають, що під час заходів на Майдані Незалежності грубих порушень громадського порядку не зафіксовано: лише на одного чоловіка склали адмінпротокол за дрібне хуліганство.
"Наразі під Офісом Президента на вул. Банковій масові заходи тривають. На цей час у них беруть участь близько 2000 осіб", - зазначили у МВС.
Нагадаємо, перед "нормандським" самітом під Офісом Президента розпочалася акція "Висадка на Банковій". Увечері мітингарі під Офісом Президента почали будувати намети та сцену.