"Висадка на Банковій": під Офісом Президента будують намети і сцену
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Станом на 20:30 під стінами Офісу Президента зібралося понад 1 тисячу людей. Починають будувати сцену і встановлювати намети, передає кореспондент УНН.
Правопорядок забезпечують понад сотня правоохоронців. Окрім того, поблизу чергують кілька машин швидкої і пожежної допомоги. Люди поступово прибувають.
Також, як передає кореспондент УНН, політичні сили встановили окремі намети, священники проводять вечірній молебень.
Як повідомлялося раніше, перед "нормандським" самітом під Офісом Президента розпочалась "Висадка на Банковій".