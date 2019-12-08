"Высадка на Банковой": под Офисом Президента строят палатки и сцену

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 6131 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103456 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 75446 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103489 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116183 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146507 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147360 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140243 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183524 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116669 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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"Высадка на Банковой": под Офисом Президента строят палатки и сцену

"Высадка на Банковой": под Офисом Президента строят палатки и сцену

Киев  •  УНН

 • 15988 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. По состоянию на 20:30 под стенами Офиса Президента собралось больше 1 тысячи человек. Начинают строить сцену и устанавливать палатки, передает корреспондент УНН.

Правопорядок обеспечивают более сотни правоохранителей. Кроме того, вблизи дежурят несколько машин скорой и пожарной помощи. Люди постепенно прибывают.

Также, как передает корреспондент УНН, политические силы установили отдельные палатки, священники проводят вечерний молебен.

Как сообщалось ранее, перед "нормандским" саммитом под Офисом Президента началась "Высадка на Банковой".

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