В воскресном митинге на Майдане участвовало около 8 тысяч человек - МВД

"Анонсированные сегодня мероприятия в столичном Майдане Независимости закончились. В них приняли участие около 8 тысяч граждан. Грубых нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Силовики отмечают, что во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство.

"Сейчас под Офисом Президента на ул. Банковой массовые мероприятия продолжаются. В настоящее время в нем принимают участие около 2000 человек", - отметили в МВД.

Напомним, перед "нормандским" саммитом под Офисом Президента началась акция "Высадка на Банковой". Вечером митингующие под Офисом Президента начали строить палатки и сцену.