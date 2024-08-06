Выпустил не менее 14 пуль: на Харьковщине задержали подозреваемого в совершении двойного убийства

На Харьковщине полиция задержала подозреваемого в совершении двойного убийства. По данным правоохранителей, во время конфликта злоумышленник выпустил не менее 14 пуль в сторону своих оппонентов. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

По данным правоохранителей, утром 4 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении в гараже тел двух жителей поселка Песочин 63 и 58 лет с огнестрельными ранениями. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 57-летний знакомый умерших.

В Одесі судитимуть двох молодиків за вбивство 16-річного підлітка

Накануне вечером мужчины встретились в гаражном кооперативе и устроили застолье, во время которого у них возникла ссора. Разъяренный подозреваемый схватил автоматическое оружие, расстрелял своих товарищей и скрылся. Около суток нападающий скрывался в соседнем селе у своего знакомого.

5 июля правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.