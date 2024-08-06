Выпустил не менее 14 пуль: на Харьковщине задержали подозреваемого в совершении двойного убийства
Киев • УНН
В Песочине мужчина застрелил двух знакомых во время конфликта, выпустив не менее 14 пуль. Подозреваемому 57 лет, ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.
На Харьковщине полиция задержала подозреваемого в совершении двойного убийства. По данным правоохранителей, во время конфликта злоумышленник выпустил не менее 14 пуль в сторону своих оппонентов. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
Детали
По данным правоохранителей, утром 4 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении в гараже тел двух жителей поселка Песочин 63 и 58 лет с огнестрельными ранениями. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 57-летний знакомый умерших.
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Накануне вечером мужчины встретились в гаражном кооперативе и устроили застолье, во время которого у них возникла ссора. Разъяренный подозреваемый схватил автоматическое оружие, расстрелял своих товарищей и скрылся. Около суток нападающий скрывался в соседнем селе у своего знакомого.
5 июля правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.