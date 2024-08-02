В Одессе будут судить двух парней, которые причастны к убийству 16 подростка. Одному злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы, а второму - штраф или общественные или исправительные работы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

В ведомстве рассказали, что инцидент случился 6-го мая текущего года на улице Варненской.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что в тот трагический вечер двое несовершеннолетних одесситов спешили домой до наступления комендантского часа.

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Один из злоумышленников - 20-летний горожанин, набросился с кулаками на одного из юношей. Потерпевший пытался защищаться с помощью слезоточивого баллончика, но молодой человек повалил его на землю и избил, вызвав ссадины. По заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения парня относятся к категории легких.

Избитому парню удалось убежать и попросить помощи у одной из частных охранных фирм. В то время другой злоумышленник «разбирался» со вторым школьником и в ходе стычки ударил его ножом в грудь.

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Когда избитый юноша вернулся, его приятель лежал на земле в крови, а компании незнакомцев уже не было. Он вызвал «скорую», охранники пытались оказать раненому одесситу доврачебную помощь, но, к сожалению, он умер до приезда медиков. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть парня наступила от колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением околосердечной сумки и сердца с кровоизлиянием в околосердечную сумку и плевральную полость - резюмировали в нацполиции.

К утру оперативники и следователи территориального подразделения полиции совместно с сотрудниками управления уголовного розыска областной полиции установили всех участников конфликта, в том числе правонарушителя, который нанес смертельный удар юноше.

Им оказался 24-летний харьковчанин. Его задержали в съемной квартире в Хаджибейском районе Одессы. Во время проведения следственных действий молодой человек рассказал, что выбросил орудие преступления на козырек над подъездом жилого дома неподалеку от места происшествия.

Правоохранители изъяли нож и приобщили к делу в качестве вещественного доказательства.

По результатам следственных действий мы под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы выдвинули фигурантам обвинения, в зависимости от содеянного. Одному - по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку. За это преступление обвиняемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. (...) Обвинительные акты мы направили в суд - рассказал начальник следственного отдела Одесского районного управления полиции № 1 Николай Каширкин.

По его словам, второму подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 125 УКУ в умышленном легком телесном повреждении. Это правонарушение наказывается штрафом до 850 гривен или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Напомним,

Правоохранители задержали мужчину, который в апреле этого года стрелял по авто бизнесмена на Тернопольщине. После содеянного, мужчина хотел сбежать из Украины через реку Тиса.