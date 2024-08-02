Спецрасследование в отношении бывшего украинского правоохранителя Дмитрия Мамона, одного из подозреваемых в наведении ракеты на село Гроза, который перешел на сторону врага и помогал оккупантам во время захвата Купянска, завершено, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

"... утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего бывшего полицейского по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, летом 2022 года во время оккупации Купянска обвиняемый, будучи действующим правоохранителем, добровольно перешел на сторону врага. Он стал "и. о. инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения" в так называемом "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области". Предатель нес службу на российских блокпостах, во время которой безосновательно останавливал и изымал автомобили у гражданских лиц.

Впоследствии он вступил в новую должность и стал "инспектором (дорожно-патрульной службы) взвода №1 отдельной роты ГНС Государственной инспекции безопасности дорожного движения".

За работу на рф предатель ежемесячно получал 45 тысяч российских рублей.

Перед деоккупацией Харьковщины обвиняемый сбежал на территорию рф. Из рядов Национальной полиции Украины он уволен.

Предателя будут судить заочно в Червонозаводском районном суде Харькова. За совершенное мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Добавим

В отношении родного брата обвиняемого, который в прошлом также был украинским правоохранителем, обвинительный акт направлен в суд в ноябре прошлого года. Ему также инкриминируется госизмена.

Напомним, ранее правоохранители установили причастность обоих братьев к российскому ракетному удару по с. Гроза Купянского района 5 октября 2023 года.