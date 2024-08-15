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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 18:02  •  9621 просмотра

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Президент внес законопроект о социальной защите военных, участвующих в операциях на территории РФ. Законопроект предусматривает выплаты и преференции, как для тех, кто служит на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, по которому по которому военные, участвующие в операции в курской области, и будут участвовать во всех других на территории РФ, будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №11483.

Детали

Согласно законопроекту, сфера действия закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" будет распространяться, кроме военных ВСУ, СБУ, ССО, ГУР, и на разведчиков Государственной пограничной службы, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые выполняют воинский долг за пределами Украины, в том числе на территории государства-агрессора необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией против Украины, а также на членов их семей.

То есть военные, которые участвуют в курской операции, и будут участвовать во всех других на территории РФ, будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.

Напомним,

Сегодня Президент Владимир Зеленский в обращении заявлял, что необходимо четко гарантировать именно на законодательном уровне, что воины, которые участвуют в курской операции, например, и будут участвовать во всех других наших действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, которые предусмотрены для передовой.

Павел Башинский

Павел Башинский

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