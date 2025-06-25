Выписку о несудимости с апостилем можно будет оформить онлайн - Минцифры

Украинцы смогут заказать выписку о несудимости с апостилем через приложение "Дія". Услуга сейчас проходит бета-тестирование и предусматривает доставку документа по почте без личного визита. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал сервиса государственных услуг "Дія".

Детали

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел запускают бета-тестирование новой услуги – оформление выписки о несудимости с апостилем онлайн.

Новый сервис позволит сделать это без очередей и полностью дистанционно – с последующей доставкой оригинала по почте.

Кто может принять участие в тестировании

Для участия в бета-тестировании необходимо иметь:

верифицированный РНОКПП (идентификационный код);

внутренний или загранпаспорт в приложении "Дія";

зарегистрированное место жительства.

Записаться можно по ссылке на портале "Дія".

Справка

Выписка о несудимости с апостилем нужна, в частности, для трудоустройства за границей, оформления виз или подачи документов в иностранные учреждения.

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