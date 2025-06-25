Выписку о несудимости с апостилем можно будет оформить онлайн - Минцифры
Киев • УНН
Украинцы смогут заказать выписку о несудимости с апостилем через "Дію" с почтовой доставкой. Сервис сейчас проходит бета-тестирование для всех желающих.
Украинцы смогут заказать выписку о несудимости с апостилем через приложение "Дія". Услуга сейчас проходит бета-тестирование и предусматривает доставку документа по почте без личного визита. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал сервиса государственных услуг "Дія".
Детали
Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел запускают бета-тестирование новой услуги – оформление выписки о несудимости с апостилем онлайн.
Новый сервис позволит сделать это без очередей и полностью дистанционно – с последующей доставкой оригинала по почте.
Кто может принять участие в тестировании
Для участия в бета-тестировании необходимо иметь:
- верифицированный РНОКПП (идентификационный код);
- внутренний или загранпаспорт в приложении
"Дія";
- зарегистрированное место жительства.
Записаться можно по ссылке на портале "Дія".
Справка
Выписка о несудимости с апостилем нужна, в частности, для трудоустройства за границей, оформления виз или подачи документов в иностранные учреждения.
В Украине запускают "Онлайн-кабинет предпринимателя" на платформе "Дія.Бізнес"11.06.25, 15:49 • 2372 просмотра