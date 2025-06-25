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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Витяг про несудимість з апостилем можна буде оформити онлайн - Мінцифри

Київ • УНН

 • 1178 перегляди

Українці зможуть замовити витяг про несудимість з апостилем через "Дію" з поштовою доставкою. Сервіс наразі проходить бета-тестування для всіх охочих.

Витяг про несудимість з апостилем можна буде оформити онлайн - Мінцифри

Українці зможуть замовити витяг про несудимість з апостилем через застосунок "Дія". Послуга наразі проходить бета-тестування та передбачає доставку документа поштою без особистого візиту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал сервісу державних послуг "Дія".

Деталі

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ запускають бета-тестування нової послуги – оформлення витягу про несудимість з апостилем онлайн.

Новий сервіс дозволить зробити це без черг і повністю дистанційно – з подальшою доставкою оригіналу поштою.

Хто може взяти участь у тестуванні

Для участі в бета-тестуванні необхідно мати:

  • верифікований РНОКПП (ідентифікаційний код);
    • внутрішній або закордонний паспорт у застосунку "Дія";
      • зареєстроване місце проживання.

        Записатися можна за посиланням на порталі "Дія".

        Довідка

        Витяг про несудимість з апостилем потрібен, зокрема, для працевлаштування за кордоном, оформлення віз або подання документів до іноземних установ.

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        Андрій Кулик

        Андрій Кулик

        СуспільствоТехнології
        Міністерство внутрішніх справ України
        Україна
        Tesla
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