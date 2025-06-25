Витяг про несудимість з апостилем можна буде оформити онлайн - Мінцифри
Київ • УНН
Українці зможуть замовити витяг про несудимість з апостилем через "Дію" з поштовою доставкою. Сервіс наразі проходить бета-тестування для всіх охочих.
Українці зможуть замовити витяг про несудимість з апостилем через застосунок "Дія". Послуга наразі проходить бета-тестування та передбачає доставку документа поштою без особистого візиту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал сервісу державних послуг "Дія".
Деталі
Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ запускають бета-тестування нової послуги – оформлення витягу про несудимість з апостилем онлайн.
Новий сервіс дозволить зробити це без черг і повністю дистанційно – з подальшою доставкою оригіналу поштою.
Хто може взяти участь у тестуванні
Для участі в бета-тестуванні необхідно мати:
- верифікований РНОКПП (ідентифікаційний код);
- внутрішній або закордонний паспорт у застосунку
"Дія";
- зареєстроване місце проживання.
Записатися можна за посиланням на порталі "Дія".
Довідка
Витяг про несудимість з апостилем потрібен, зокрема, для працевлаштування за кордоном, оформлення віз або подання документів до іноземних установ.
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