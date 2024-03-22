Виновные в растрате более 20 тыс тонн зерна на миллионы гривен: экс-руководителей Луцкого хлебокомбината лишили свободы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
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Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

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Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  133294 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  189832 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125716 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137583 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

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Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129998 просмотра

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Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142704 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145649 просмотра

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133762 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  322329 просмотра

Виновные в растрате более 20 тыс тонн зерна на миллионы гривен: экс-руководителей Луцкого хлебокомбината лишили свободы

Бывший директор Луцкого комбината хлебопродуктов № 2 и бывший руководитель элеватора, признанные виновными в растрате 26 тыс. тонн зерна стоимостью 56 млн грн, принадлежавших ПАО "Аграрный фонд", приговорены к 10 и 7,5 годам лишения свободы соответственно.

Криминал и ЧП •   •  1686 просмотра
Виновные в растрате более 20 тыс тонн зерна на миллионы гривен: экс-руководителей Луцкого хлебокомбината лишили свободы

В Германии количество прибывших на фоне вторжения рф украинцев выросло до 1,65 миллиона

Количество украинцев, зарегистрированных в Германии, за год выросло примерно на 250 000 человек, достигнув около 1,65 миллиона по состоянию на 12 марта, согласно данным МВД ФРГ, на которые ссылается Spiegel.

Война •   •  2574 просмотра
В Германии количество прибывших на фоне вторжения рф украинцев выросло до 1,65 миллиона

фсб в Крыму задержало мужчину за якобы участие в крымскотатарском батальоне

российские силовики в Крыму задержали мужчину 1988 года рождения по подозрению в участии в "крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана".

Война •   •  3734 просмотра
фсб в Крыму задержало мужчину за якобы участие в крымскотатарском батальоне

В Киеве будут судить коллаборанта, который стал чиновником "минюста днр"

56-летнему уроженцу Донецкой области грозит до 10 лет лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупационными войсками путем добровольного принятия руководящей должности в незаконно созданном органе власти на оккупированной территории.

Война •   •  3648 просмотра
В Киеве будут судить коллаборанта, который стал чиновником "минюста днр"

Германия и Франция достигли прорыва в разработке танка нового поколения - СМИ

Германия и Франция достигли прорывного соглашения о равномерном распределении промышленных объемов между двумя странами для разработки танка нового поколения MGCS, который заменит устаревшие танки Leopard и Leclerc.

Новости Мира •   •  2904 просмотра
Германия и Франция достигли прорыва в разработке танка нового поколения - СМИ

На Киевщине с визитом побывали Генсек Совета Европы и Министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна

Генеральный секретарь Совета Европы и Министр иностранных дел Лихтенштейна посетили Бучу Киевской области, чтобы увидеть последствия российских зверств и обсудить региональное сотрудничество с киевской властью.

Война •   •  4668 просмотра
На Киевщине с визитом побывали Генсек Совета Европы и Министр иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна

ООН: Сегодняшние удары рф по критически важной гражданской инфраструктуре приведут к обострению гуманитарной ситуации в Украине

Гуманитарный координатор в Украине Дениз Браун решительно осудила массированную атаку россии, которая нанесла ущерб критически важной гражданской инфраструктуре по всей Украине, оставив крупные города без электро- и водоснабжения.

Общество •   •  6123 просмотра
ООН: Сегодняшние удары рф по критически важной гражданской инфраструктуре приведут к обострению гуманитарной ситуации в Украине

Вражеская пропаганда пытается посеять панические новости в украинское инфопространство на фоне российских ударов - ОП

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, заявил, что вражеская пропаганда вкладывает огромные ресурсы для распространения панических новостей в украинском информационном пространстве на фоне российских ударов, и призвал украинцев оставаться сильными.

Война •   •  7936 просмотра
Вражеская пропаганда пытается посеять панические новости в украинское инфопространство на фоне российских ударов - ОП

Атака рф на энергосистему вызвала повреждения на объектах Нафтогаза - компания

Прошлой ночью враг совершил масштабную атаку на энергетическую систему Украины, в результате которой были повреждены объекты, в том числе Группы Нафтогаз.

Война •   •  8276 просмотра
Атака рф на энергосистему вызвала повреждения на объектах Нафтогаза - компания

В 2023 году сотня крупнейших ритейлеров уплатила 28 млрд гривен налогов с зарплаты своих сотрудников - Ассоциация

В 2023 году 102 компании, входящие в состав Ассоциации ритейлеров Украины, уплатили в бюджет более 28 млрд грн налогов в виде обязательных взносов на заработную плату 393 тысяч работников.

Экономика •   •  7476 просмотра
В 2023 году сотня крупнейших ритейлеров уплатила 28 млрд гривен налогов с зарплаты своих сотрудников - Ассоциация