Виновные в растрате более 20 тыс тонн зерна на миллионы гривен: экс-руководителей Луцкого хлебокомбината лишили свободы

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор бывшему директору ГП "Луцкое КХП №2" и экс-начальнику элеватора: они признаны виновными в растрате имущества ПАО "Аграрный Фонд". А именно - 26 тыс. тонн зерна на общую сумму 56 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

22 марта 2024 года Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор ВАКС от 16.03.2023, которым бывший директор ГП "Луцкое КХП №2" С. Москвич и экс-начальник элеватора Л. Тимофеюк признаны виновными в растрате имущества ПАО "Аграрный Фонд", а именно 26 тыс. тонн зерна на общую сумму 56 млн гривен - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом приговор бывшим служащим "Луцкого КХП №2" о 10 и 7,5 лет лишения свободы - оставлен без изменений.

С. Москвича признан виновным по ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций (... ) Л. Тимофиюка тоже признан виновным по ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций - передает САП.

Напомним,

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