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Вымогал $1 млн за "решение" земельных вопросов в КГГА: задержан глава партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области

Вымогал $1 млн за "решение" земельных вопросов в КГГА: задержан глава партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 9374 просмотра

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СБУ задержала главу партии «УДАР Виталия Кличко» в Одесской области по делу о вымогательстве взятки в 1 млн долларов. Политик обещал решить вопрос с арендой земли возле Днепра через КГГА.

В Киеве задержан и сообщено о подозрении одному из руководителей известной партии, который требовал 1 млн долларов США за решение "земельных вопросов" в КГГА. Правоохранители проводят обыски в служебных помещениях КГГА. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Как стало известно УНН от источника в правоохранительных органах, речь идет о главе партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области Александре Суханове.

Служба безопасности ликвидировала масштабную преступную схему в Киевской городской государственной администрации. По результатам комплексных мероприятий "на горячем" задержан руководитель одной из областных ячеек известной партии, который требовал с частного предпринимателя взятку в 1 млн долларов США

- говорится в сообщении СБУ.

По материалам дела, в обмен на эту сумму политик обещал "решить земельный вопрос", который возник у бизнесмена с чиновниками КГГА.

В частности, по данным СБУ, фигурант гарантировал, что предпринимателю сдадут в аренду участок в рекреационной части Киева вблизи с рекой Днепр, который находится на балансе киевской громады.

Как установило расследование, до этого бизнесмен уже пытался получить разрешение от КГГА официально. Впрочем, по материалам дела, чиновники отказывали предпринимателю, ссылаясь на искусственно созданные бюрократические преграды.

Затем, по данным СБУ, на главу частной компании вышел политик, который представился адвокатом и предложил арендовать участок на 25 лет в обмен на взятку в 1 млн долларов США.

В СБУ отмечают, что задокументировано, что за эту сумму фигурант "гарантировал" согласовать земельный вопрос в соответствующей комиссии и во время заседаний Киевского горсовета.

СБУ задержала политика-адвоката в Киеве "на горячем", когда ему передали 900 тыс. долларов США "аванса". Задержанному сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой)

- информирует СБУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Правоохранители подготовили ходатайство о его содержании под стражей с альтернативой залога в 38 млн грн", - говорится в сообщении.

Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. В частности, правоохранители проводят обыски в служебных помещениях КГГА.

Вымогал взятки с перевозчиков - сообщено о подозрении директору коммунальной службы перевозок КГГА17 сент. 2024, 07:30 • 18644 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
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