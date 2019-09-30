От отравления грибами умерла 19-летняя девушка
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 сентября. УНН. В городе Александрия Кировоградской области из-за отравления грибами умерла 19-летняя девушка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Регионального центра общественного здоровья.
Так, мать с дочерью отравились грибами. Лечение одной из пострадавших не помогло: 19-летняя девушка умерла. Жизни 46-летней матери ничего не угрожает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медики дали советы, как отравиться грибами
Как сообщал УНН, во Львовской области во время сбора грибов умер пожилой мужчина.
Также напомним, что на базе отдыха на Прикарпатье отравились грибами двое туристов.