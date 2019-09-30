Від отруєння грибами померла 19-річна дівчина
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 вересня. УНН. У місті Олександрія Кіровоградської області через отруєння грибами померла 19-річна дівчина. Про це УНН повідомили у пресслужбі Регіонального центру громадського здоров’я.
Так, матір з донькою отруїлися дикорослими грибами. Лікування одній із потерпілих не допомогло: 19-річна дівчина померла. Життю 46-річної матері нічого не загрожує.
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Як повідомляв УНН, у Львівській області під час збору грибів помер літній чоловік.
Також нагадаємо, що на базі відпочинку на Прикарпатті отруїлися грибами двоє туристів.