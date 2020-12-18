От 5° мороза до 6° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Конец рабочей недели в Украине будет практически без осадков, местами туман и гололедица. В течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах от 5 градусов мороза до 6 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"18 декабря в Украине существенных осадков не ожидаем. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях туман", - сообщили синоптики.
По их данным, ветер сегодня будет слабый.
Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных областях 0-5° мороза, днем на крайнем западе страны, Одесской области и в Крыму 1-6° тепла).
Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.
Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.