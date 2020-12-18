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Від 5° морозу до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кінець робочого тижня буде в Україні практично без опадів, місцями туман та ожеледиця. Упродовж доби температура повітря коливатиметься у межах від 5 градусів морозу до 6 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Від 5° морозу до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні

"18 грудня в Україні істотних опадів не очікуємо. На північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці в західних, північних і центральних областях туман", - повідомили синоптики.

За їхніми даними, вітер сьогодні буде слабкий.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень на крайньому заході країни, Одещині та в Криму 1-6° тепла).

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.

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